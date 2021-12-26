В Татарстане за 53 млн рублей отремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье
В Татарстане отремонтируют дорогу регионального значения «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить почти 53,3 миллиона рублей.
Отремонтировать планируется участок дороги протяженностью 1,22 км в Апастовском районе и 1,31 км в Камско-Устьинском районе. Работы необходимо завершить до 22 августа следующего года.
На ремонт участка автодороги в Камско-Устьинском районе направят 27,9 миллиона рублей. Оставшиеся почти 25,4 миллиона вложат в обновление дороги в Апастовском районе.
Заказчиком ремонта автодороги выступает ГКУ «Главтатдортранс», следует из документации на портале госзакупок.
В этом году в Камско-Устьинском районе Татарстана уже отремонтировали 1,5 км дороги регионального значения Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На площади 12 тыс. кв. метров уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым