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В Татарстане за 53 млн рублей отремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье

15:33, 26.12.2021
В Татарстане за 53 млн рублей отремонтируют дорогу «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане отремонтируют дорогу регионального значения «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить почти 53,3 миллиона рублей.

Отремонтировать планируется участок дороги протяженностью 1,22 км в Апастовском районе и 1,31 км в Камско-Устьинском районе. Работы необходимо завершить до 22 августа следующего года.

На ремонт участка автодороги в Камско-Устьинском районе направят 27,9 миллиона рублей. Оставшиеся почти 25,4 миллиона вложат в обновление дороги в Апастовском районе.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заказчиком ремонта автодороги выступает ГКУ «Главтатдортранс», следует из документации на портале госзакупок.

В этом году в Камско-Устьинском районе Татарстана уже отремонтировали 1,5 км дороги регионального значения Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На площади 12 тыс. кв. метров уложили верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Татьяна Демина
ОбществоБизнесУслуги Татарстан

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