В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу «Казань — Ульяновск» — Старое Барышево — Камское Устье

В Камскоустьинском районе Татарстана отремонтировали 1,5 км дороги регионального значения Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье. Работы провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На площади 12 тыс. кв. метров дорожниками уложен верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, укреплены обочины и нанесена дорожная разметка, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Двухполосная дорога Казань — Ульяновск — Старое Барышево — Камское Устье объединяет Апастовский и Камскоустьинский районы республики. С ней соединены подъезды населенных пунктов Старое Барышево, Старое Казеево, Картапа, Большие и Малые Буртасы и т. д.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В августе в Азнакаевском районе Татарстана по нацпроекту отремонтировали автодорогу Буралы — Рантамак, а в Агрызском районе работали провели на самом изношенном участке региональной дороги Агрыз — Красный Бор — Исенбаево — Старое Сляково — Черново.

Всего в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане отремонтируют 96,7 км дорог регионального значения. Это позволит достичь нормативного состояния 48,2% дорог.

Татьяна Демина