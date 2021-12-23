Дед Мороз поздравил детей, проходящих лечение в ДРКБ — видео

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В Казани пациентов ДРКБ необычным способом поздравил Дед Мороз. Профессиональный спасатель в роли зимнего волшебника с помощью троса спустился по стене больницы и заглянул в окно к детям, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пациентам ДРКБ привезли 60 подарков. Для маленькой Чулпан сегодняшний день оказался двойным праздником. Она первая получила подарок от Деда Мороза и сегодня ее выписали из больницы.

Вчера одну из челнинских семей, проживающих в пострадавшем при взрыве газа доме, поздравили с Новым годом. Дед Мороз и Снегурочка, а также глава администрации Автозаводского района Винер Харисов подарили детям новогодние сладкие подарки и игрушки.

Диана Жиленкова