В Татарстане подтвердились 97 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 42 060 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 170 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 35 497 человек.

Умер за весь период 1 401 заболевший, в том числе шесть — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 99 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко