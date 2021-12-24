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В Татарстане подтвердились 97 новых случаев заражения COVID-19

11:38, 24.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились 97 новых случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 97 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 42 060 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 170 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 35 497 человек.

Умер за весь период 1 401 заболевший, в том числе шесть — за минувшие сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились 99 случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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