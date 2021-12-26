В Татарстане на ремонт учреждений социального обслуживания и защиты направят почти 100 млн рублей — список
В следующем году в Татарстане на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания и соцзащиты направят почти 100 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.
Всего в списке 28 объектов. Завершить капремонт необходимо до 1 декабря 2022-го, следует из документации на портале госзкупок.
В Казани планируется отремонтировать здания следующих учреждений:
- Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
- Казанский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
- Республиканский центр материальной помощи.
В Набережных Челнах планируется капитально отремонтировать три объекта:
- Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ».
- Центр реабилитации инвалидов «Изгелек».
В Зеленодольском районе Татарстана капремонт проведут в зданиях:
- Зеленодольского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.
- Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ.
- Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ.
Алексеевский район:
- Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- Социальный приют для детей и подростков «Забота».
Арский район:
- Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
- Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Исток надежды».
Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский и Алькеевский районы:
- Социальный приют для детей и подростков «Ласка».
- Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ.
- КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ
Бавлинский и Лениногорский районы:
- Центр реабилитации инвалидов «Березка».
- Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Елабужский район:
- Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
- Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра».
В Нижнекамском районе РТ проведут ремонт:
- Камско-Полянского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.
- Социального приют для детей и подростков «Балкыш».
Чистопольский район:
- Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ.
- Чистопольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
Рыбно-Слободский и Черемшанский районы:
- Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ.
- Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.
В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей.
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