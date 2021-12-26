Новости недвижимости

23:42 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

В Татарстане на ремонт учреждений социального обслуживания и защиты направят почти 100 млн рублей — список

18:28, 26.12.2021
В Татарстане на ремонт учреждений социального обслуживания и защиты направят почти 100 млн рублей — список
Фото: Илья Репин (архив)

В следующем году в Татарстане на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания и соцзащиты направят почти 100 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

Всего в списке 28 объектов. Завершить капремонт необходимо до 1 декабря 2022-го, следует из документации на портале госзкупок.

В Казани планируется отремонтировать здания следующих учреждений:

  • Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
  • Казанский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
  • Республиканский центр материальной помощи.

В Набережных Челнах планируется капитально отремонтировать три объекта:

  • Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
  • ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ».
  • Центр реабилитации инвалидов «Изгелек».

В Зеленодольском районе Татарстана капремонт проведут в зданиях:

  • Зеленодольского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.
  • Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ.
  • Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ.

Алексеевский район:

  • Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
  • Социальный приют для детей и подростков «Забота».

Арский район:

  • Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.
  • Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
  • Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Исток надежды».

Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский и Алькеевский районы:

  • Социальный приют для детей и подростков «Ласка».
  • Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
  • Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ.
  • КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ

Бавлинский и Лениногорский районы:

  • Центр реабилитации инвалидов «Березка».
  • Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Елабужский район:

  • Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
  • Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра».
Фото: Илья Репин (архив)

В Нижнекамском районе РТ проведут ремонт:

  • Камско-Полянского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.
  • Социального приют для детей и подростков «Балкыш».

Чистопольский район:

  • Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ.
  • Чистопольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.

Рыбно-Слободский и Черемшанский районы:

  • Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ.
  • Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей.

Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также