В Татарстане на ремонт учреждений социального обслуживания и защиты направят почти 100 млн рублей — список

Фото: Илья Репин (архив)

В следующем году в Татарстане на капитальный ремонт зданий учреждений социального обслуживания и соцзащиты направят почти 100 миллионов рублей. Средства на эти цели выделят из республиканского бюджета.

Всего в списке 28 объектов. Завершить капремонт необходимо до 1 декабря 2022-го, следует из документации на портале госзкупок.

В Казани планируется отремонтировать здания следующих учреждений:

Дербышкинский детский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.

Казанский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.

Республиканский центр материальной помощи.

В Набережных Челнах планируется капитально отремонтировать три объекта:

Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Асылташ».

Центр реабилитации инвалидов «Изгелек».

В Зеленодольском районе Татарстана капремонт проведут в зданиях:

Зеленодольского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.

Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» МТЗ и СЗ РТ.

Республиканского центра социальной реабилитации инвалидов «Идель» МТЗ и СЗ РТ.

Алексеевский район:

Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Алексеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Социальный приют для детей и подростков «Забота».

Арский район:

Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.

Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства. Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Исток надежды».

Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский и Алькеевский районы:

Социальный приют для детей и подростков «Ласка».



Азнакаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов.



Федоровский дом-интернат для престарелых и инвалидов» МТЗ и СЗ РТ.



КЦСОН «Забота» МТЗ и СЗ РТ

Бавлинский и Лениногорский районы:

Центр реабилитации инвалидов «Березка».

Лениногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Елабужский район:

Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ «Астра».

Фото: Илья Репин (архив)

В Нижнекамском районе РТ проведут ремонт:

Камско-Полянского дома-интерната, предназначенного для граждан, имеющих психические расстройства.

Социального приют для детей и подростков «Балкыш».

Чистопольский район:

Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Юлдаш» МТЗ и СЗ РТ.

Чистопольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства.

Рыбно-Слободский и Черемшанский районы:

Корноуховский дом-интернат для престарелых и инвалидов МТЗ и СЗ РТ.

Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Заказчиком работ выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ.

В ноябре «Реальное время» писало, что в Татарстане проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей.



Татьяна Демина