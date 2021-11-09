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В Татарстане отремонтируют ряд образовательных учреждений за 147,8 млн рублей

11:38, 09.11.2021 1
В Татарстане отремонтируют ряд образовательных учреждений за 147,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Подрядчику потребуется провести ремонтные работы в общеобразовательных и спортивных школах, детских садах в Казани, Нижнекамске, Апастовском, Тукаевском и Бавлинском районах. В столице РТ это школы №49, 143 и спальный корпус полилингвального образовательного комплекса «Адымнар». Нужно будет сделать капитальный ремонт зданий, заняться благоустройством и озеленением прилегающих территорий.

Заявки принимаются до 16 ноября 2021 года. Работы нужно будет завершить в течение 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Главинвестрой РТ опубликовал тендер на благоустройство территории гимназии №126 в Советском районе Казани.

Дарья Акимова
ОбществоОбразование Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:26
    98я школа в Казани в плачевном состоянии. Штукатуры цыпятся. Полах рваные линолеум. Заборы старые не высокие. Детей страшно отпускать
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