В Татарстане отремонтируют ряд образовательных учреждений за 147,8 млн рублей

В Татарстане проведут капитальный ремонт в ряде образовательных учреждений за 147,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Подрядчику потребуется провести ремонтные работы в общеобразовательных и спортивных школах, детских садах в Казани, Нижнекамске, Апастовском, Тукаевском и Бавлинском районах. В столице РТ это школы №49, 143 и спальный корпус полилингвального образовательного комплекса «Адымнар». Нужно будет сделать капитальный ремонт зданий, заняться благоустройством и озеленением прилегающих территорий.

Заявки принимаются до 16 ноября 2021 года. Работы нужно будет завершить в течение 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Главинвестрой РТ опубликовал тендер на благоустройство территории гимназии №126 в Советском районе Казани.



Дарья Акимова