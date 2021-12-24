Эксперты выяснили, сколько казанцев подрабатывали Дедом Морозом и Снегурочкой

Фото: Максим Платонов

Эксперты узнали, что 22% жителей Казани хоть раз подрабатывали Дедом Морозом или Снегурочкой в предновогодний месяц. Таковы результаты совместного исследования, проведенного «Авито Работой» и сервисом подработки GigAnt.

Согласно приведенным данным, 29% выходили на подобную подработку лишь один раз, 36% делают это периодически, где-то один раз в 2-3 года, 16% каждый год таким образом пополняют свой бюджет.

Чаще всего в сказочных героев перевоплощается молодежь в возрасте 18—24 лет и 25—35 лет (28% и 21% соответственно). Среди людей старшего возраста таких всего 14%. 42% казанцев делают это для дополнительного заработка, 55% сообщили, что любят общаться с детьми, 22% таким образом занимают свободное время.

9% респондентов из Казани не ожидают особых заработков от роли Деда Мороза и Снегурочки, 12% надеются получить 6—10 тысяч рублей, 6% — более 20 тысяч рублей.

Фото: Олег Тихонов

Недавнее исследование показало, что казанцы планируют дарить на Новый год друзьям и близким в этом году. В основном это хендмейд-подарки, изготовленные на заказ.

Дарья Акимова