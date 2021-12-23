В Татарстане подтвердились 99 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Татарстане зарегистрировали 99 новых случаев заражения коронавирусом, три из них завозные, остальные контактные, сообщили в республиканском Минздраве.

51 человек госпитализирован, 48 получают лечение на дому. Всего по состоянию на 23 декабря в Татарстане зарегистрировано 41 963 случая COVID-19.

За весь период выздоровели 35 327 татарстанцев, в том числе 197 — за минувшие сутки. Подтверждено шесть летальных случаев, всего от коронавируса в республике умерли 1 395 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко