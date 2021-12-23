Новости общества

02:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом

11:53, 23.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 25 667 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 25 667 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 318 650 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 23 декабря, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 41 645 человек, всего выздоровевших — 9 139 166 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 002 россиян, всего от инфекции скончался 301 271 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Главные новости о коронавирусе читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также