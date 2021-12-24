Исследование: 86% россиян остаются на связи по рабочим вопросам в новогодние праздники

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В новогодние выходные не готовы разговаривать по рабочим вопросам лишь 11% работающих россиян. Большинство же (86%) в праздничные дни открыто к деловому общению и отвечает на звонки и сообщения по работе, выяснили в исследовательском центре портала Superjob.ru.

Чаще всего вынуждены всегда держать телефон под рукой сотрудники с высокой зарплатой. О готовности обсудить рабочие моменты в выходные дни заявили 92% респондентов, зарабатывающих более 80 тысяч рублей в месяц.

Исследование показало, что чем старше работник, тем лояльнее он относится к звонкам по работе в новогодние праздники. Так, готовы обсудить деловые темы в выходные чаще сотрудники старше 45 лет, нежели те, кто младше 34 лет, — 88% и 82% соответственно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Из тех, кто в январские выходные остается на связи, большинство готовы помочь по рабочим вопросам всем, кому понадобится, — 73%. Еще часть работников в России общаются на рабочие темы лишь с отдельными лицами, например руководителями или партнерами.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 338 населенных пунктов России. Опрос проходил с 10 по 22 декабря 2021 года.



В начале декабря сервис «Зарплата.ру» выяснил, что 11% респондентов хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте.



Татьяна Демина