Опрос: в декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно

В декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно. Таковы данные опроса сервиса «Зарплата.ру».

В большей степени страдает эффективность женщин (64%), чем мужчин (36%). Это связано с новогодними приготовлениями.

Также в декабре работающим россиянам сложно сосредоточиться перед длинными выходными, из-за необходимости поздравлять коллег или партнеров, расслабленной обстановки и коллективного нежелания работать.

Почти треть (31%) опрошенных признались, что не могут сосредоточиться из-за мыслей о предстоящем отдыхе. Еще 18% тратят время на поездки и поздравления партнеров. Мысли 15% опрошенных занимает придумывание подарков партнерам, а 13% тревожатся о том, хватит ли им денег на подарки родным и близким. 7% опрошенных отвлекаются на коллег, которые постоянно хотят отметить грядущий Новый год. Еще 16% затруднились дать ответ.

Фото: realnoevremya.ru

Также 11% респондентов ответили, что хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте, пишет RT.



Этой зимой жителей и гостей Казани ожидает насыщенная новогодняя программа в городских парках и скверах. На эти цели предусмотрели более 8 миллионов рублей. Заказчиком выступает Дирекция парков и скверов Казани. О том, где казанцы могут отлично провести время с семьей и друзьями, — в нашем материале.



Ольга Шагиева