С 1 марта 2022 года старые батарейки могут начать принимать в отделениях почты

С 1 марта 2022 года сбором использованных батареек хочет заняться госкорпорация «Росатом», отобрав при этом право у импортеров. Контейнеры для сбора батареек предлагается установить в отделениях «Почты России», а из магазинов убрать вовсе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО), входящий в «Росатом», получил в 2019 году статус единого оператора по переработке токсичных отходов 1-го и 2-го классов опасности и предложил лишить импортеров батареек права на их сбор, транспортировку и утилизацию на совещании в Минприроды РФ с участниками рынка. С 1 марта следующего года по закону «Об отходах производства и потребления» ФЭО станет единственным, кто будет иметь право на реализацию токсичных отходов, куда входят батарейки.

По идее «Росатома», импортеры должны будут заключать прямой договор с ФЭО на сбор и утилизацию и оплачивать его услуги. Тариф пока неизвестен даже примерно. Кроме того, ФЭО выдвинул предложение обязать магазины получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками. В качестве новой базы их сбора рассматриваются отделения «Почты России».

В Россию за год ввозится 20 тысяч тонн батареек. По данным Росприроднадзора, в 2020 году было утилизировано 1,39 тысячи тонн батареек и аккумуляторов. При средней стоимости сбора, транспортировки и утилизации в 45 рублей за 1 кг весь объем рынка составляет 900 млн рублей. По оценкам представителя «ТИАР-Центра» Виктора Нечаева, для создания 38 тысяч пунктов сбора на одну только закупку контейнеров потребуется не менее 380 млн рублей.

Фото: pixabay.com

В начале декабря детские сады и школы Буинского района Татарстана собрали более 450 кг батареек для отправки их на утилизацию.

Дарья Акимова