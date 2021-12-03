Жители Буинска отправили на утилизацию свыше 450 кг батареек
Детские сады и школы Буинского района Татарстана собрали более 450 кг батареек на последующую утилизацию в рамках природоохранной акции. Наиболее активное участие приняли гимназия им. Вахитова и детский сад общеразвивающего вида «Теремок». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
В ведомстве рассказали, что в школах и детсадах проводятся тематические мероприятия. Специалисты рассказывают о бережном отношении к природе, в том числе и о вреде от неправильной утилизации батареек.
В сентябре сообщалось о запуске «Национальной экологической компанией» линии по переработке батареек мощностью 1 тыс. тонн в год. Это второе такое предприятие в РФ, до этого все батарейки отправлялись на утилизацию на завод «Мегаполисресурс».
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