Новости общества

20:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жители поселка в Нижнекамске переезжают из-за загрязненного воздуха

07:47, 24.12.2021 1
Жители поселка в Нижнекамске переезжают из-за загрязненного воздуха
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске жители поселка строителей ощущают неприятный запах, из-за которого плохо себя чувствуют и уезжают подальше в деревню, сообщает «НТР-24».

Жители обращались к экологам, чтобы те нашли источник запаха, но тогда взятые пробы не показали нарушений. Минэкологии Татарстана взяло повторные пробы и зафиксировали превышение нормы выбросов загрязняющих веществ. Предположительно, это связано с деятельностью одного из заводов Нижнекамска.

«Юридическое лицо привлечено к ответственности. Нами было выдано предписание компании «Камасталь» для устранения нарушений. Данное действие предписания закончилось, они закупают новое фильтровальное оборудование», — сообщил руководитель Закамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ Алексей Лобанов.

В Казани в начале декабря зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и диоксида азота в воздухе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:03
    Где реакция прокуратуры на незаконные действия предприятия, делающего выбросы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также