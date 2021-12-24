Жители поселка в Нижнекамске переезжают из-за загрязненного воздуха

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске жители поселка строителей ощущают неприятный запах, из-за которого плохо себя чувствуют и уезжают подальше в деревню, сообщает «НТР-24».



Жители обращались к экологам, чтобы те нашли источник запаха, но тогда взятые пробы не показали нарушений. Минэкологии Татарстана взяло повторные пробы и зафиксировали превышение нормы выбросов загрязняющих веществ. Предположительно, это связано с деятельностью одного из заводов Нижнекамска.

«Юридическое лицо привлечено к ответственности. Нами было выдано предписание компании «Камасталь» для устранения нарушений. Данное действие предписания закончилось, они закупают новое фильтровальное оборудование», — сообщил руководитель Закамского территориального управления министерства экологии и природных ресурсов РТ Алексей Лобанов.

В Казани в начале декабря зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и диоксида азота в воздухе.

Маргарита Головатенко