В Казани зафиксировано превышение концентрации формальдегида и диоксида азота в воздухе
В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида и диоксида азота в воздухе. Об этом свидетельствуют данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха города.
Повышенный уровень формальдегида зарегистрирован пунктом наблюдения №3 на улице Мартына Межлаука. Его значение составило 0,158 мг/кубометр. Повышенный уровень диоксида азота обнаружен пунктом наблюдения №7 на улице Декабристов. Его значение составило 0,328 мг/кубометр.
Превышение концентрации формальдегида в воздухе города было зафиксировано и вчера. Его также обнаружил пункт №3 на улице Мартына Межлаука. Концентрация формальдегида составила 0,061 мг/кубометр.
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