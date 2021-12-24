Россия проиграла Канаде в контрольном матче перед МЧМ-2022

Молодежная сборная России по хоккею сыграла контрольный матч со сборной Канады перед стартом молодежного чемпионата мира — 2022 в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Канады.



У сборной России шайбы забросили Матвей Мичков, Никита Чибриков и Александр Пашин. У хозяев забили Мэйсон Мактавиш, Ридли Грейг, Кент Джонсон, Лукас Кормье и Коннор Бедард.

МЧМ будет проходить в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го. В первом матче команда России сыграет со Швецией, матч состоится 27 декабря.

На прошлой неделе был озвучен состав сборной на МЧМ-2022.

Маргарита Головатенко