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В этом году в Казани за уклонение от исполнения административного наказания оштрафовали более 6 тысяч граждан

20:37, 23.12.2021
В этом году в Казани за уклонение от исполнения административного наказания оштрафовали более 6 тысяч граждан
Фото: Максим Платонов (архив)

За 11 месяцев текущего года в рамках реализации санкций ч. 1 ст. 20.25 КОАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» сотрудники Госавтоинспекции Казани составили свыше 6,6 тысячи административных материалов.

В 289 случаях судебные органы приняли решение об аресте граждан.

Фото: Максим Платонов (архив)

В прошлом месяце сообщалось, что Казань и Набережные Челны вошли в список городов с большим числом оплаченных штрафов ГИБДД. Столица Татарстана возглавила рейтинг, а Челны заняли шестое место.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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