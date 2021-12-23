В этом году в Казани за уклонение от исполнения административного наказания оштрафовали более 6 тысяч граждан
За 11 месяцев текущего года в рамках реализации санкций ч. 1 ст. 20.25 КОАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» сотрудники Госавтоинспекции Казани составили свыше 6,6 тысячи административных материалов.
В 289 случаях судебные органы приняли решение об аресте граждан.
В прошлом месяце сообщалось, что Казань и Набережные Челны вошли в список городов с большим числом оплаченных штрафов ГИБДД. Столица Татарстана возглавила рейтинг, а Челны заняли шестое место.
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