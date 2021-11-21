Казань и Челны вошли в список городов с большим числом оплаченных штрафов ГИБДД

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань и Екатеринбург возглавили рейтинг городов с самым большим числом оплаченных штрафов ГИБДД. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

Шестое место в рейтинге досталось Набережным Челнам. Здесь и в Твери оказалось больше всего водителей, которые совершают самые незначительные нарушения и чаще всего оплачивают квитанцию с 50-процентной скидкой.

В Казани, Екатеринбурге и Самаре зафиксировано самое большое число оплаченных квитанций за нарушение ПДД на итоговый чек выше 3 тысяч рублей, передает «Газета.RU».

На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, кого перестанут штрафовать за отсутствие техосмотра.