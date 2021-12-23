В Зеленодольске произошло аварийное отключение воды

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Зеленодольске ряд домов на улице Комарова остались без горячей и холодной воды. По предварительным данным, аварийное отключение водоснабжения произошло из-за утечки воды. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный Зеленодольск».

Без воды остались дома №21, №22, №23, №24, №27, №29, №31, №37, №39, №41. Подвоз воды будет осуществляться между домами №22 и №24.

Фото: kzn.ru

Несколько дней назад в городе произошла авария на теплотрассе. Без тепла остались жители многоквартирных домов и часть объектов по улицам Строителей, Комарова, Баки Урманче. Через несколько часов подачу теплоснабжения восстановили.

Диана Жиленкова