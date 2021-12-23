За два дня жители Татарстана, связавшись с мошенниками, потеряли 16,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

За два дня жители Татарстана перевели мошенникам более 16,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.



Например, преподавателю одного из вузов мошенник, представившись работником банка, сообщил о снятии денежных средств с его банковской карты. В результате пострадавший, ничего не подозревая, отправил через несколько банкоматов на карту афериста более 1 млн рублей. В подобной ситуации оказался и экономист крупного предприятия.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, мошенники могут выманивать деньги у доверчивых граждан под предлогом оформления на их имя кредита. Для отмены операции злоумышленники просят отправить на «безопасные» расчетные счета сумму «незаконно оформленного займа».



По такой схеме бухгалтер из Казани потеряла 835 тысяч рублей, воспитательница детского сада — свыше 390 тысяч рублей, акушер центральной республиканской больницы — 292 тысяч рублей и др.



Также в этом месяце двое жителей РТ, связавшись с мошенниками, потеряли по 3 млн рублей. Они также отправили мошенникам денежные средства, чтобы предотвратить оформление несуществующего кредита.

Диана Жиленкова