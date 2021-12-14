Двое татарстанцев, связавшись с мошенниками, потеряли по 3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Двое жителей Татарстана попались на уловки мошенников и потеряли по три миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сначала в полицию обратилась 32-летняя жительница Казани, которая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заявил, что на женщину якобы пытаются оформить кредит.

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы отменить операцию, ей нужно было перечислить на указанные счета денежные средства. Пострадавшая перевела мошенникам 3,3 млн рублей, предврарительно оформив до этого настоящий кредит. Лишь спустя некоторое время женщина осознала, что попалась на уловки аферистов.

Также с похожей историей в отдел полиции обратился уже 45-летний житель Набережных Челнов. Потерпевший оформил на себя займ и перевел на расчетные счета злоумышленников 3,3 млн рублей.

Несколько дней назад россиян предупредили о новой схеме мошенничества по телефону. Так, злоумышленники придумали схему, согласно которой жертвы сами звонят на номера фальшивых call-центров и сообщают свои данные.

Диана Жиленкова