Путин заявил, что не следит ни за кем, с тех пор как ушел из ФСБ

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, интересуется ли он творчеством популярных блогеров, заявил, что ни за кем не следит, с тех пор как перестал быть директором Федеральной службы безопасности.

Отвечая на последний вопрос, он рассказал, что следит за своим здоровьем, занимается спортом.

— У меня практически досуга-то не бывает, но спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа, — заявил Путин.

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.

