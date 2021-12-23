Большая пресс-конференция Путина закончилась — она длилась четыре часа

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина закончилась. Общение главы государства с журналистами длилось четыре часа.

— Я думаю, что мы уже всем надоели, пора завершать, — заявил за несколько минут до окончания пресс-конференции Путин. После этого главе государства задали еще несколько вопросов.

Путин предпочел, чтобы последний вопрос задала девушка.

Фото: kremlin.ru

«Реальное время» вело текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Ознакомиться с основными моментами общения Путина с журналистами можно и в нашей новостной ленте.

