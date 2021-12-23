Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании ночью и утром 24 декабря до -32 градусов

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о сильных морозах ночью и утром 24 декабря. Об этом сообщается на сайте организации.

Ночью и утром в пятницу на территории Татарстана и в Казани местами ожидается понижение температуры воздуха до -25˚..-32˚. В Казани в низких местах похолодает до -30˚.

Завтра днем в Татарстане прогнозируется небольшой снег местами и до -13..-18˚, а на востоке до -21 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Гидрометцентр РТ предупредил о похолодании до -30 ночью в четверг. Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев заявил, что морозы в республике не должны задержаться надолго. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, в Казани пик холодов придется на четверг. Сегодня утром, 23 декабря, в некоторых местах республики температура опустилась почти до -27 градусов.



Татьяна Леухина