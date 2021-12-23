В Татарстане похолодало до -27 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстан, как и прогнозировали синоптики, пришла волна холода. Утром 23 декабря в некоторых местах температура опустилась почти до -27 градусов.

По данным Гидрометцентра РТ, самая низкая температура по состоянию на 9.00 зафиксирована в Арске. Она составила -26,9°С.

Температуру ниже -26 градусов зафиксировали метеостанции Кукмор (-26.7°C), Буинска, Дрожжаного и Больших Кайбиц (-26.2°C) и Сабы (-26.1°C).

В Казани самую низкую температуру зафиксировал ПНЗ на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской — минус 23.8°C . ПНЗ №10 на пересечении улиц Файзи и Бигичева зарегистрировал минус 23.3°C, а ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева — минус 23.1°C. Данные представлены по состоянию на 8.39.

Напомним, синоптики прогнозировали похолодание в Татарстане 23 декабря до -25..-30 градусов.