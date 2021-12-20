Синоптик: в Казани пик холодов придется на четверг

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана самым холодным на этой неделе станет четверг. «В Казани пик холодов придется на четверг, прогнозируется до минус 27 градусов», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его прогнозу, похолодает на этой неделе во всех регионах ПФО — морозы продержатся минимум до пятницы. Однако уже к выходным станет заметно теплее. В некоторых регионах температура составит -5 градусов.

— В начале недели характер погодных условий в Приволжском федеральном округе будет определяться обширным циклоном, центр которого будет располагаться во вторник над регионами Верхней Волги — Нижний Новгород, Киров, Казань, — рассказал Синенков.

В морозные дни осадков, как правило, не будет. Однако с потеплением в регионы Поволжья придет снегопад. Он может продлиться сутки и более, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов

О похолодании до -27 градусов в четверг татарстанцев предупредили и в Гидрометцентре РТ. Завтра температура воздуха в республике составит -2... -7 градусов. На западе Татарстана при прояснениях она опустится до -12 градусов.



Татьяна Демина