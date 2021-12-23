Путин считает, что Россия не захватывает рынок газа в Европе

Фото: скриншот трансляции

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Россия не захватывает рынок газа в Европе. Дефицит голубого топлива в европейских странах он объяснил тем, что власти ЕС «кошмарят» свои нефтегазодобывающие компании, недоинвестируют.



— Мы готовы помочь, мы и делаем это, — заявил Путин.

Президент обратил внимание, что Россия призывала не разрушать долговременные контракты.

— Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Ну вот он отрегулировал — $2 тысячи с лишним за 1 тыс. кубов, — указал Путин.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.