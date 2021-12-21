В Европе цены на газ впервые в истории превысили $2150 за тысячу кубометров

В Европе цены фьючерсов на газ впервые в истории превысили $2 150 за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вблизи отметки $1 800, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Цены фьючерсов на газ обновили исторический максимум уже сегодня. Они достигли $1 939 за тысячу кубометров.

На прошлой неделе цена на газ достигала $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с начала октября.



Татьяна Леухина