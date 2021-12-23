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В Казани хотят провести чемпионат мира по дзюдо

12:58, 23.12.2021
В Казани хотят провести чемпионат мира по дзюдо
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань хочет принять чемпионат мира — 2024 по дзюдо. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Заявка сейчас находится на стадии обсуждения. Глава Минспорта РТ пообещал провести турнир на самом высоком уровне, если столице республике доверят право провести чемпионат, передает «РИА Новости».

Фото: vk.com/judort

В начале ноября спортсменка из Казани Алеся Щербинина победила в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В июне Леонов заявил, что столица Татарстана может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после окончания действий санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году.

Татьяна Леухина
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