Казанская дзюдоистка Алеся Щербинина победила в первенстве России по дзюдо

Спортсменка из Казани Алеся Щербинина победила в первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Сообщается об этом на сайте Минспорта Татарстана.

Соревнование проходит в эти дни в Ижевске. Щербинина стала победительницей соревнований в весе до 63 кг. Спортсменка — воспитанница Казанского училища олимпийского резерва.

Щербинина одержала победу над представительницами Адыгеи, Рязани и Москвы.

Фото: vk.com/judort

7 ноября уроженец Набережных Челнов, чемпион России по дзюдо Нияз Билалов взял золото турнира «Большой шлем» Международной федерации дзюдо.



Дарья Акимова