Путин: можно поругивать Центральный банк

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что «можно поругивать Центральный банк». По его словам, он знает о неудовлетворенности реального сектора от повышения регулятором ключевой ставки.

Он отметил, что не вмешивается в работу Банка России, так как тот проводит независимую политику.

— Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центрального банка, но оцениваю ее положительно, — заявил глава государства.

Фото: cbr.ru

«Реальное время» ведет текстовую онлайн-трансляцию с большой пресс-конференции российского лидера. Следить за основными моментами общения Путина с журналистами можно в нашей новостной ленте.