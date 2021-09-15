В Челнах на время строительства моста через Мелекеску на улице Гостева перекроют проезд

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах проводится реконструкция автомобильной дороги по улице Гостева и моста через реку Мелекеску. На сегодняшний день работы выполнены на 13% — они начались в августе этого года, сообщили в пресс-службе исполкома города.

Строительство моста должно быть завершено в октябре 2022 года. Сейчас на объекте трудятся 50 человек. Во время пиковой нагрузки численность увеличится до 100 человек. Сумма контракта составляет 1 млрд 86 млн рублей, пока строители освоили 170 млн рублей.

Фото: nabchelny.ru

В настоящее время движение осуществляется по мосту, который был сооружен в 2012 году в качестве временного.

— К сожалению, эту действующую проезжую часть во время строительства мы вынуждены будем закрыть. Сделано это будет, в первую очередь, из-за того, что и со стороны Замелекесья, и со стороны ГЭС, планируется строительство достаточно крупных очистных сооружений, которые примут ливневые стоки с моста и близлежащих микрорайонов. Он должен был быть демонтирован по первоначальному проекту, — сообщил генеральный директор «РБР 16», депутат городского Совета Тагир Сунгатуллин.

Ранее было открыто движение по мосту Нижнекамской ГЭС в Набережных Челнах. Дорожники заменили аварийный деформационный шов на 27-й опоре. При его монтаже применили высокотехнологичную смесь, которая набирает прочность в течение трех суток со дня ее укладки. Это позволило завершить ремонт на неделю раньше.



Алексей Нечаев