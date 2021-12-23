В России за неделю подорожали некоторые продукты питания
В период с 14 по 20 декабря текущего года в России подорожали некоторые продукты. Об этом сообщили в Росстате.
Так, сливочное масло и макаронные изделия подорожали на 1%, куриные яйца — на 1,3%, гречка — на 1,1%, пастеризованное молоко и черный чай — на 0,9%, пшеничная мука — на 0,8%, плодоовощная продукция — на 1,5%.
Недавно россиян предупредили о росте цен на продукты для новогоднего стола. В их числе конфеты, шампанское, овощи и фрукты, красная икра, рыба, яйца, сырокопченые и сыровяленые колбасы.
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