Россиян предупредили о росте цен на продукты для новогоднего стола

Почти все продукты для новогоднего стола вырастут в цене в декабре 2021 года. Об этом сообщил «URA» руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономики Никита Масленников.

По его словам, средний чек на продукты уже вырос на 3,5 тысячи рублей, и рост цен продолжится дальше. Подорожает все: конфеты, шампанское, овощи и фрукты, красная икра, рыба, яйца, сырокопченые и сыровяленые колбасы. При этом крепкий алкоголь упадет в цене.

Масленников считает, что после Нового года вряд ли подешевеет какая-либо продукция. Стабилизация цен ожидается только после первого квартала 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом алкоголя после Нового года. Связано это с изменениями в ГОСТе.



Дарья Акимова