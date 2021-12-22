Песков: представители СМИ-иноагентов могут задавать вопросы Путину на ежегодной пресс-конференции

Представители СМИ-иноагентов могут присутствовать на ежегодной пресс-конференции главы РФ Владимира Путина. Также они вправе задавать президенту вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, статус иностранного агента для СМИ не является запретительным и не запрещает журналистскую деятельность. Такие СМИ должны просто уведомлять свою аудиторию, что они получают иностранные деньги и на эти средства существуют, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Пресс-конференция состоится завтра в 12:00 по московскому времени. Всего в списке значится 507 аккредитованных представителей СМИ — корреспондентов и фотокорреспондентов, операторов и техников.

Диана Жиленкова