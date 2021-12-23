Завтра в Казани откроется зимний фестиваль «КышДаКар-фест»

В столице Татарстана с 24 декабря по 13 января будет проходить зимний фестиваль «КышДаКар-фест». Так, на площадке около «Чаши» появятся новогодние торговые ряды, сообщает мэрия города.

На фестивале посетители смогут приобрести новогодние подарки, сувениры ручной работы, горячий татарский чай и европейский глинтвейн. Также горожане смогут попробовать традиционные татарские блюда, например, эчпочмак, элеш и чак-чак.

Фото: Максим Платонов

В эти новогодние праздники жителей Казани ожидает более 80 бесплатных мероприятий. Например, 26 декабря в Горкинско-Ометьевском лесу с квартирника группы Juna откроется серия камерных концертов с песнями в акустическом исполнении.

Диана Жиленкова