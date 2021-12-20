В мэрии Казани анонсировали 87 бесплатных мероприятий до 15 января

В парках Казани началась зимняя программа «Вот-вот», которая настроит жителей столицы Татарстана на новогоднее настроение, сообщили в мэрии города.



Программа включает в себя 87 бесплатных мероприятий и продлится до 15 января.

С 21 по 27 декабря откроются елки в парках «Континент», «Калейдоскоп», им. Урицкого, им. Горького, «Крылья Советов», «Комсомолец», «Сосновая роща», сквере по ул. Мира, на бульварах «Ак чәчәкләр», по ул. Фучика. Еще состоится открытие главной городской елки у Центра семьи «Казан».

26 декабря в Горкинско-Ометьевском лесу с квартирника группы Juna откроется серия камерных концертов с песнями в акустическом исполнении. Концерты пройдут в кафе, количество участников ограничено.

На набережной Казанки запланированы мастер-класс по управлению кайтами в парке «Манзара», зимний волейбол на площадке у экстрим-парка «Урам» и лыжный турнир на территории будущего парка по ул. Гаврилова. Впервые в зимнюю культурную программу включена «Русско-Немецкая Швейцария».

С 28 по 30 декабря в парке им. Горького, на бульваре «Ак чәчәкләр», в парке «Крылья Советов», на набережной реки Казанки, в парке им. Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу впервые пройдут выступления петербургского уличного «Упсала-цирка».

27 декабря состоится официальное открытие катка в парке «Черное озеро». В новогоднюю ночь в парке, а также у елки возле Центра семьи «Казан» будет организована праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений президентов России и Татарстана. Праздник продлится до 3.00.

Фото: realnoevremya.ru

1 января в парке «Крылья Советов» пройдет концерт «Голубой огонек».

Со 2 января в шести парках (бульвар «Ак чәчәкләр», парк «Калейдоскоп», сквер по ул. Мира, бульвар по ул. Фучика, парк им. Урицкого, парк у ЖК «Салават купере», парк «Континент» и парк им. Горького) пройдут спектакли «Молодежного театра на Булаке».

5 января пройдет новогодний экскурсионный маршрут «Парковый рейс». Автобус проедет по городу, делая остановки на бульваре «Ак чәчәкләр», «Черное озеро», Лядской сад и Горкинско-Ометьевский лес. Регистрация будет открыта на страницах Дирекции парков и скверов в соцсетях.

6 января на озере Комсомольском пройдет праздник для любителей зимнего закаливания. В программе — купание в специально оборудованной купели, баня-бочка, а также концертная программа. В парке им. Урицкого в тот же день проведут фестиваль снеговиков. Авторов самых креативных фигурок наградят подарками.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо культурных объектов, в Казани будут работать и спортивные площадки, лыжные базы. В этом году будут обустроены 82 хоккейные коробки и 21 каток с организованным прокатом коньков.

В Кировском районе Казани в субботу, 18 декабря, открылся первый елочный городок. Елки в городе будут открываться до 27 декабря.



Маргарита Головатенко, Ангелина Панченко