Сегодня ночью на уборку улиц Казани от снега выйдут 58 дорожных рабочих и 299 единиц спецтехники

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью казанские улицы от снега будут очищать 58 дорожных рабочих и 299 единиц спецтехники. В их число входят 64 комбинированные дорожные машины, 62 тракторные щетки и др. Об этом рассказали в мэрии города.

Снег будут вывозить из разных точек города. Работы будут производиться на улицах Баумана, Бондаренко, Вишневского, Гвардейской, Мавлютова, Мусина, Халитова, а также на Аметьевской магистрали, проспектах Камалеева, Ямашева, Оренбургском и Сибирском трактах и др.

Фото: Дмитрий Резнов

Вчера в ночной уборке казанских улиц от снега принимали участие 62 дорожных рабочих и 321 единица спецтехники. Дорожные службы призвали горожан не парковать машины вдоль проезжей части.

Диана Жиленкова