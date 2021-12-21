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Ночью на уборку казанских дорог выйдет 321 единица спецтехники

18:16, 21.12.2021 1
Ночью на уборку казанских дорог выйдет 321 единица спецтехники
Фото: kzn.ru

Этой ночью на уборку улиц в Казани выйдут 62 дорожных рабочих и 321 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить с участков улиц: Адоратского, Амирхана, Баумана, Вахитова, Восстания, Габишева, Горького, Р. Зорге, Карбышева, Г. Камала, Камалеева, Короленко, Чистопольской, Чуйкова, Ямашева и других.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы вновь обратились к казанцам с просьбой не парковать автомобили вдоль проезжей части.

Завтра, 22 декабря, в Татарстане ночью и днем прогнозируется туман, местами ожидается снег.

ОбществоИнфраструктураБизнесТранспортАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    не затягивают с уборкой, пусть убирают
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