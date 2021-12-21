Ночью на уборку казанских дорог выйдет 321 единица спецтехники

Этой ночью на уборку улиц в Казани выйдут 62 дорожных рабочих и 321 единицы спецтехники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить с участков улиц: Адоратского, Амирхана, Баумана, Вахитова, Восстания, Габишева, Горького, Р. Зорге, Карбышева, Г. Камала, Камалеева, Короленко, Чистопольской, Чуйкова, Ямашева и других.

Фото: kzn.ru

Дорожные службы вновь обратились к казанцам с просьбой не парковать автомобили вдоль проезжей части.

Завтра, 22 декабря, в Татарстане ночью и днем прогнозируется туман, местами ожидается снег.

