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Количество умерших от коронавируса россиян превысило 300 тысяч

11:50, 22.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество умерших от коронавируса россиян превысило 300 тысяч
Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки зарегистрировали 25 264 новых случая COVID-19, всего — 10 292 983. Об этом сообщает оперштаб.

За сутки умерли 1 020 пациентов с COVID-19. С начала пандемии инфекция унесла жизни 300 269 россиян.

Фото: mos.ru

Выздоровели 42 322 человека за сутки, общее число вылечившихся достигло 9 097 521.

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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