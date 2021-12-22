Количество умерших от коронавируса россиян превысило 300 тысяч
В России за минувшие сутки зарегистрировали 25 264 новых случая COVID-19, всего — 10 292 983. Об этом сообщает оперштаб.
За сутки умерли 1 020 пациентов с COVID-19. С начала пандемии инфекция унесла жизни 300 269 россиян.
Выздоровели 42 322 человека за сутки, общее число вылечившихся достигло 9 097 521.
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