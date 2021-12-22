В Госдуме одобрили на пост российского посла в Белоруссии Бориса Грызлова
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру председателя высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Профильный комитет Госдумы рассматривал вопрос в закрытом режиме.
На сегодняшний день посол России в Белоруссии — Евгений Лукьянов. Грызлов на данный момент является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым