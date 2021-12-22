В Казани полуторагодовалая девочка, которую избила мать, идет на поправку
Руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский посетил полуторагодовалую Вику, которую избила собственная мать и сняла происходящее на видео. Девочке подарили новогодние подарки — комбинезон и игрушки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечают медики, Вика постепенно идет на поправку.
В этом месяце из-за конфликта с супругом пьяная женщина избила свою дочь и сняла происходящее на камеру. В итоге девочку изъяли из семьи. Позднее отец девочки согласился отдать ребенка под опеку бабушки, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года. Расследование об истязании ребенка взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым