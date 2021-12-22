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В Казани полуторагодовалая девочка, которую избила мать, идет на поправку

17:48, 22.12.2021
В Казани полуторагодовалая девочка, которую избила мать, идет на поправку
Фото: tatarstan.sledcom.ru

Руководитель следственного управления СК России по Татарстану Валерий Липский посетил полуторагодовалую Вику, которую избила собственная мать и сняла происходящее на видео. Девочке подарили новогодние подарки — комбинезон и игрушки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают медики, Вика постепенно идет на поправку.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

В этом месяце из-за конфликта с супругом пьяная женщина избила свою дочь и сняла происходящее на камеру. В итоге девочку изъяли из семьи. Позднее отец девочки согласился отдать ребенка под опеку бабушки, а мать арестовали до 7 февраля 2022 года. Расследование об истязании ребенка взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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