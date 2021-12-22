В Татарстане будут судить 25 человек за сбыт наркотиков и психотропных веществ

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25 лиц в возрасте от 25 до 39 лет. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконном сбыте наркотиков, в том числе через интернет, незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах и др.

Фото: realnoevremya.ru

По версии следствия, в 2017 году один из фигурантов дела вместе с неизвестными организовал преступное сообщество с целью незаконного сбыта наркотиков, а также психотропных веществ на территории России. Соучастники причастны к 33 фактам преступления на территории Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского края и Кировской области. У обвиняемых полицейские изъяли почти 5 кг запрещенных веществ.

Большая часть фигурантов находится под стражей, трое помещены под домашний арест, еще двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский районный суд РТ для рассмотрения по существу.



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Диана Жиленкова