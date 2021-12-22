Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Дербышках

В казанском поселке Дербышки двое взрослых и ребенок отравились угарным газом. Их госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел в многоквартирном доме по улице Советской. Мальчика 2017 года рождения госпитализировали в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести», женщину 1990 года рождения — в ДРКБ с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести», мужчину 1992 года рождения — в 7-ю городскую клиническую больницу с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести».

Причина происшествия устанавливается.

В минувшие выходные в Бугульме женщина и ее десятилетний сын отравились угарным газом. Прокуратура начала проверку инцидента.



Татьяна Леухина