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В Бугульме женщина и ее 10-летний сын отравились угарным газом

16:16, 18.12.2021
В Бугульме женщина и ее 10-летний сын отравились угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

В Бугульме женщина и ее десятилетний сын отравились угарным газом, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об отравлении двух человек в многоквартирном доме по улице Вахитова, 7 поступило в службу в субботу, 18 декабря в 13.15.

Женщину и мальчика госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ с отравлением средней степени тяжести. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

По данному инциденту Бугульминская городская прокуратура проводит проверку. В частности, будет произведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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