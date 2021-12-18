В Бугульме женщина и ее 10-летний сын отравились угарным газом

В Бугульме женщина и ее десятилетний сын отравились угарным газом, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.



Сообщение об отравлении двух человек в многоквартирном доме по улице Вахитова, 7 поступило в службу в субботу, 18 декабря в 13.15.

Женщину и мальчика госпитализировали в Бугульминскую ЦРБ с отравлением средней степени тяжести. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

По данному инциденту Бугульминская городская прокуратура проводит проверку. В частности, будет произведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Маргарита Головатенко