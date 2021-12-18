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В Бугульме два человека отравились неизвестным веществом

13:58, 18.12.2021
В Бугульме два человека отравились неизвестным веществом
Фото: realnoevremya.ru

В прокуратуру Бугульмы поступила информация об отравлении неизвестным веществом еще двух человек. Пострадали женщина и ее 10-летний сын. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Все произошло около полудня в одной из квартир на улице Вахитова. Пострадавших госпитализировали. Бугульминская городская прокуратура проводит проверку. В частности, будет произведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что в городе отравились газом женщина и ее четырехлетний сын. Версия об отравлении угарным газом не подтвердилась. После осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации, у мальчика диагностировано отравление легкой степени тяжести.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 14:09
    Что же все травятся то
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