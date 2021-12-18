В Бугульме два человека отравились неизвестным веществом

В прокуратуру Бугульмы поступила информация об отравлении неизвестным веществом еще двух человек. Пострадали женщина и ее 10-летний сын. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Все произошло около полудня в одной из квартир на улице Вахитова. Пострадавших госпитализировали. Бугульминская городская прокуратура проводит проверку. В частности, будет произведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.



Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сообщалось, что в городе отравились газом женщина и ее четырехлетний сын. Версия об отравлении угарным газом не подтвердилась. После осмотра врачей женщина отказалась от госпитализации, у мальчика диагностировано отравление легкой степени тяжести.

Диана Жиленкова