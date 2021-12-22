Производители игристых вин предложили поднять цены на их продукцию

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к Министерству финансов с просьбой пересмотреть цены на продукцию и проиндексировать минимальные розничные цены с января почти на 18%. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы считают, что бутылка игристого вина объемом 0,75 литра должна стоить не 169 рублей, а как минимум 199 рублей в рознице и 140 рублей при покупке у заводов.

Дело в том, что с 1 января повышается акциз на игристое, кроме того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестным производителям не удается уложиться в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, объяснили в ассоциации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале декабря председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предупредил о риске возникновения дефицита алкоголя в январе 2022 года из-за новых стандартов продажи.

Ранее эксперты ИТ-компании «Эвотор», обрабатывающей данные чеков смарт-терминалов, сообщили, что в России перед Новым годом выросли цены на шампанское. Бутылка игристого вина в среднем в несетевой рознице подорожала на 14% — до 317 рублей, в несетевой — на 5%.

Татьяна Леухина