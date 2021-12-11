В России за год шампанское подорожало на 14%

В России перед Новым годом выросли цены на шампанское. Бутылка игристого вина в среднем в несетевой рознице подорожала на 14% — до 317 рублей, в несетевой — на 5%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экспертов ИТ-компании «Эвотор», обрабатывающих данные чеков смарт-терминалов.

Согласно данным, в Москве средняя цена шампанского составляет 491 рубль, в Санкт-Петербурге — 422 рубля. Самый дорогой напиток в Якутии — 546 рублей.

По мнению экспертов, ждать повышения цен перед Новым годом необязательно, ведь в прошлом году средняя стоимость напитка в ноябре и декабре не поменялась.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в России предложили изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой разрешить купить бутылку шампанского после 22.00—23.00 в канун праздников.



Дарья Акимова