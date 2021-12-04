Эксперт предупредил о риске дефицита алкоголя в начале 2022 года

С 1 января 2022 года в России может возникнуть дефицит алкоголя из-за вступления в силу новых стандартов продажи этих напитков, по которым производителей обяжут по-новому маркировать их. Об этом заявил «Российской газете» председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

С нового года производители будут обязаны наклеивать на бутылки с алкоголем контрэтикетки с указанием новой информации. По словам Шапкин, это может привести к удорожанию спиртного и его дефициту: производители просто не успеют переклеить этикетки, а магазины не смогут принимать такой товар. При этом участники рынка пока не наблюдают дефицита.

Напомним, с января в России вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.