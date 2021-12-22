Госдума приняла законопроект о запрете списывать соцвыплаты за долги

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете автоматического списания единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Положения законопроекта будут иметь обратную силу и затронут средства, поступившие на счет с 1 января 2021 года.

Законопроект защищает социальные выплаты граждан от списания по исполнительному производству. Это будет касаться не только разовых выплат, но и других видов социальной помощи, среди которых — новые пособия беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: duma.gov.ru

Банки смогут списывать эти выплаты в счет долга, только если такое решение примет заемщик. Но даже при согласии на это он может в течение 14 дней обратиться в кредитную организацию и вернуть выплаты. Деньги должны быть перечислены в течение трех рабочих дней, сообщается на сайте Госдумы.

В декабре правительство выделило еще почти 14 млрд рублей на выплаты на детей от 8 до 17 лет, растущих в неполных семьях. Получить их могут и матери, и отцы, воспитывающие детей в одиночку.



Татьяна Леухина